Coronavirus updates: Ẹ má san ìdámeẹ́wàá tàbí owó ọrẹ lásìkò àrùn Coronavirus - Pásítọ̀ Adewale Giwa

Pasito Ijo Awaiting The Second Coming of Jesus Christ Ministry, Adewale Giwa ti rọ awọn ọmọ ijọ rẹ lati ma ṣe san owo idamẹwa tabi owo ọrẹ titi di igba ti arun Coronavirus ba kuro nilẹ.