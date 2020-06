Ìtàn Mánigbàgbé: Ìjà Aole àti Afonja 'tó bí èpè' fún Yorùbá, ẹ̀bi ta ni?

Ọpọ ọdọ lode oni si lo fẹ mọ ohun ti iran Yoruba ṣe fun Aole, to fi ṣẹ epe naa, ati pe, ṣe lootọ ni epe naa n ja ẹya Yoruba, eyi to mu ki ifẹ, isọkan ati igbọraẹniye sọnu laarin ọmọ Oodua.

Ija Alaafin Aole ati Afonja:

Iru aṣẹ bẹẹ ko si yọ awọn ijoye Alaafin, eyiun Oyomesi silẹ, to fi mọ awọn olori ilu to wa labẹ isejọba ni Oyo ati olori ikọ ologun, tii ṣe Aarẹ Ọna Kakanfo.

Afonja gba awọn Fulani naa tọwọ tẹsẹ, to si beere iranwọ Alimi lati jagun sẹgun lori ogun Apomu, nitori onitọun naa ni ọmọ ogun pupọ ati oogun abẹnu gọngọ to daju.

Nigba ti Afonja n bọ lati Apomu, o fi ẹsẹ kan ya nilu Oyo, to si pa aroko si Aole pe ko si igbá wo, eyi to tumọ si pe ko gba ẹmi ara rẹ, to si fi igba ademu ransẹ si i.

Epe ti Alaafin Aole ṣẹ fun iran Yoruba:

Gẹgẹ bi iwe itan ti ẹni-ọwọ Samuel Johnson ti sọ ninu iwe itan ẹya Yoruba to kọ, o ni ki Aole to si igba wo, o pe oriki ati ipọnri awọn baba nla rẹ ati awọn Alaafin to ti jẹ saaju rẹ, to si yin ọfà mẹta, ti kii ṣe ọfà lasan, si origun mẹta yika ilẹ Yoruba.