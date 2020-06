Kano rape cases: Muhammad, ẹni ọdún mẹjìlélọgbọn jẹwọ bí òun ṣe ń fipábá àwọn obìnrin ogójì lò pọ

Lọjọ Isẹgun ni ọwọ tẹ Muhammad lẹyin to wọ inu ile kan lati lọ fipa ba awọn ọmọde kan lo pọ nibẹ ki ọkan ninu awọn ọmọde naa to kigbe sita.

Iya yi wọ inu iyara awọn ọmọ rẹ lọ nibi to ti ri Muhammad lori ọkan ninu awọn ọmọ rẹ́ to ti ràgà bòó mọlẹ sibẹ

Ọga agba ọlọpaa ni ẹkun naa, Abdullahi Haruna ṣalaye pe Muhammad ti jẹwọ nipa awọn obinrin to to ogoji to ti fipa ba lo pọ ati pe agbara ofin yoo ṣe ohun to yẹ lẹyin iwadii