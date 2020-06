Olu Jacobs: Àwọn gbajúmọ̀ márùn-ún tí wọn ti pa irọ́ ikú mọ́ sẹ́yìn rèé

Oríṣun àwòrán, Others

Ọwọ kekere kọ ni Yoruba fi n mu aṣa ki wọn pa irọ iku mọ ẹnikan nigba to wa laaye, nitori ẹnikan kii gbọ ọjọ iku rẹ ko dunnu.

Amọ bi iwa naa ṣe jẹ eewọ laarin iran Yoruba, n ṣe lo n gogo si lasiko yii, paapaa lori ẹrọ itakun agbaye.Ikede iku awọn alaaye yii si lo wọpọ laarin awọn amuluudun, gbajumọ ati awọn eekan ilu lorisirisi, to fi mọ awọn oloselu, oloko-owo, akọrin atawọn oṣere tiata.

BBC Yoruba wa ṣe akojọpọ diẹ lara awọn eniyan to ti fara gba iru iṣẹlẹ yii laarin awọn ọmọ Yoruba, ẹ wo o:

Awọn gbajumọ ti wọn kede iku wọn nigba ti wọn wa laaye:

Oríṣun àwòrán, Others

Nigba kan ni ariwo gba ilẹ kan pe, Kebe n Kwara, Alhaji Ayinla Kollington ti dagbere faye, amọ aṣẹyinwa aṣẹyinbọ, irọ lo jasi, to si gbe awo orin tuntun jade lori rẹ.

Oríṣun àwòrán, Others

Baba Suwe ṣe aisan to le diẹ, eyi to mu ki awọn eeyan kan maa ro iku roo nigba to si wa ni ààyè, sugbọn iroyin iku gbajumọ oṣere tiata naa ko tii rin jinna, toun gan-an fi pariwo sita pe alaaye ni oun, oun kii ṣe oku.