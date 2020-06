Obaseki: Kí ló dé tí Aàrẹ Buhari kìí fí í dá sí aáwò àwọn ọmọ ẹgbé APC?

Oríṣun àwòrán, Presidency

Ọpọlọpọ aawọ lo ti waye laarin awọn oloye ẹgbẹ APC ati laarin awọn ọmọ ẹgbẹ APC lati igba ti ẹgbẹ yii ti bẹrẹ.

Awọn aawọ miran ni ko han pupọ sita nigba ti awọn miran di ranto mọ awọn ọmọ ẹgbẹ ti ọrọ kan lọwọ.

Koda, awọn aawọ miran ninu ẹgbẹ APC di eyi ti awọn ọmọ ẹgbẹ miran binu kuro fi ẹgbẹ oṣelu APC silẹ.

Eyi lo ṣokunfa ibeere nla pe kini ipa ti Aarẹ Buhari n ko ninu alaafia awọn ọmọ ẹgbẹ oṣelu APC?

Pabanbari rẹ wa ni ti Aawọ to waye ninu ẹgbẹ oselu All Progressive Congress (APC) laarin Gomina ipinlẹ Edo, Godwin Obaseki ati alaga ẹgbẹ Adams Oshiomole ni ipinlẹ Edo blọwọlọwọ.

Eyi to mu ki Obaseki kọwe fi ẹgbẹ silẹ lawọn kan sọ pe o fihan pe ẹnu Aarẹ Buhari ko ka ọrọ bo ti se le wu ko kere mọ ninu ẹgbẹ oselu rẹ.

Bawo ni o ti ṣe ṣẹlẹ?

Wọn ti kọkọ bẹrẹ pẹlu ikunsinu lorisiirisii.

O to ọjọ mẹta ti aawọ yi ti n rugbo bọ eyi to pada wa kangun si pe igbimọ ayẹwo ẹgbẹ sọ pe Gomina Obaseki ko tọ lẹni to yẹ ko gbe apoti ibo labẹ asia ẹgbẹ.

Eyi mu ki Obaseki tara sasa lọ ba Aarẹ Buhari lọjọ Isẹgun pẹlu erongba pe yoo ba wọn pẹtu si ede-aiyede yi.

Sugbọn pabo ni eyi ja si nitori kete to kuro nipade pẹlu aarẹ lo sọ fun awọn akọroyin pe oun yoo lọ si ẹgbẹ miran lati dije dupo lẹyin toun ba kọwe fi ẹgbẹ oselu APC silẹ.

Ki idamu to ba Gomina Obaseki to waye, awọn miran ti ni ipenija iru eyi tẹlẹ bi apẹrẹ Gomina Kano, Sẹnẹtọ Rabiu Kwankwaso ati ẹni to gba ipo lọwọ rẹ, Gomina Abdullahi Umar Ganduje.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ

Abẹwo ọmọ ẹgbẹ si Aarẹ Buhari, èso wo ló máa n bí?

Saaju ipade yi, awọn onwoye agbo oselu Naijiria ti n sọ pe abẹwo rẹ si Aarẹ ko ni yi ohun ti yoo ba sẹlẹ si i pada.

Wọn sọ eyi nitori pe a ti ri apẹrẹ ninu ẹgbẹ APC nibi ti awọn to kan si Aarẹ lati ba wọn wa wọrọkọ fi ṣada si ọrọ wọn ko mu ababọ daadaa pada wa sile.

Eyi ni wọn sọ pe bẹẹ naa ni Gomina Ambọde ati awọn miran ti ṣe abẹwo si Buahri ni Abuja ṣeyin ti ẹgbẹ si pada tun kọ ẹyin si wọn naa ni.

Bi i ti Obaseki, Ganduje sabẹwo si Aarẹ Buhari lati petu si aawọ laarin oun ati Gomina Ganduje sugbọn pabo lo ja si.

Kwankwaso pada fi APC silẹ lọ sinu PDP nigbẹyin ni

Idi ree ti ẹgbẹ APC fẹ fidi rẹmi ninu idibo ọdun 2019 nitori awọn to n se alatilẹyin fun Kwankwaso.

Bi a ko ba tun gbagbe iru nkan bayi naa waye laarin Gomina Akinwumi Ambode ipinlẹ Eko ati baba isalẹ ẹgbẹ APC Bola Ahmed Tinubu.

Wọn kẹjọ lọ ba Aarẹ Buhari sugbọn ko ribi yi ipinnu to wa nilẹ pada pe Ambode ko ni le dupo labẹ asia ẹgbẹ APC.

Ṣé lootọ ni Aarẹ Buhari ko lẹnu ninu ọrọ ẹgbẹ oṣelu APC?

Ọmọwe Abubakar Kari to jẹ onimọ nipa ẹkọ oselu to wa ni Fasiti Abuja sọ fun BBC pe Aarẹ Buhari ko lẹnu ninu ọrọ ẹgbẹ ni ipinlẹ rẹ ka to wa sọ pe lorileede Naijiria lapapọ.

O ni: "Aarẹ Muhammadu Buhari kii saba da si ọrọ aawọ yala ninu ẹgbẹ rẹ nipinlẹ to ti wa ni tabi lorile-ede Naijiria lapapọ.''

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ

Omọwe ni koda, Buhari kii da si ọrọ ẹgbẹ ni Daura to ti wa funra rẹ.

Omọwe naa ni : Bi a ko ba gbagbe bẹẹ lo se nigba to wa ninu ẹgbẹ oselu CPC lasiko ti aawọ n koju ẹgbẹ naa kaakiri ipinlẹ.

Koda, si ọrọ yi debi ti yoo yanju rẹ titi ti o fi wa sakoba fẹgbẹ naa lapapọ.''