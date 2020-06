Nigeria Yahoo Boys: Ìjọba Amẹrika fi ojú àwọn ọmọ Yahoo mẹ́fà léde, wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé dúkìá wọn

Ninu atẹjade kan to fi soju opo ileeṣẹ to n mojuto ẹka eto iṣuna rẹ, ijọba Amẹrika sọ pe oun ti gbẹsẹ le ile ati gbogbo ohun ini to jẹ ti awọn afurasi naa to wa nilẹ Amẹrika.