World Sickle Cell Day: Àwọn ǹkan ti alárùn SS kò gbọdọ̀ ṣe fún aláfíà ara- Dókítà igbekele

3. Ẹlomii wọn a maa ni iṣoro to le lasiko nkan oṣu wọn ni ti awọn obinrin.

5. Njẹ ẹya ẹjẹ SS lee yipada?

Dokita Igbekele jẹ ko di mimọ pe ni ilana iṣegun oyinbo, ko ṣee ṣe rara ki ẹya ẹjẹ eeyan yi pada tori awọn onimọ iṣegun oyinbo ko gbagbọ ninu eyi rara lodi si bi awọn kan ṣe maa n ti ẹsin igbagbọ bọ ọ pe adura ma n yi ẹya ẹjẹ pada ti wọn si maa n rọ igbagbọ wọn mọ ọ ti yoo si ri bẹẹbi wọn ba tun ayẹwo ṣe.Ẹwẹ, dokita ṣalaye pe kod bi wọn ba gbe eroja inu egungun (Bone Marrow) ẹni to jẹ AA fun apẹrẹ sinu ẹni to jẹ SS lati parọ rẹ, eyi ṣeeṣe o si wa lati wo o san ni ṣugbọn ko yi ẹya SS to ti wa ninu gbogbo ẹya ara to ku pada.