Jerusalema Remix: Wo orin l'édè Yoruba àti Zulu tí Burna Boy fi fa ayélujára ya

Gbajugbaja olorin ọmọ Naijiria, Burna Boy wa lara awọn orukọ to n falẹ ya loju opo Twitter latari awo orin tuntun, Jerusalema eyi to pawọpọ ṣe pẹlu ọmọ orilẹede South Africa kan, Master KG.

Bi o tilẹ jẹ pe ọtọọtọ ni ipilẹ orin kikọ lawọn ilu mejeji yii to si jẹ pe iṣọwọ kọrin wọn yatọ ṣugbọn awọn olorin gangan ti wa ọna ti ajọṣepọ wọn fi n ṣiṣẹ to ti n pọ owo gidi.

Atunkọ gangan ni orin ọmọ South Africa, Master KG yii jẹ leyi to ti kọkọ kọ, Jerusalema. Nigba ti yoo wa tun un gbe jade lo pe ọmọ tia Burna Boy si i, lorin ba di gbua lori ayelujara to n ta wara wara.

Burna Boy to ti gba oriṣiriṣi mi ẹyẹ fi ọna ilu Afro beat wọle to si dapọ m olohun gooro Nomcebo Zikode ninu orin naa.

Orin Tchelete jẹ orin ayẹyẹ to si kun fun agbara. Ni kete tawọn olorin South Africa pe olorin pataki ọmọ Naijiria to jẹ ọlọwọ aje si i, ṣe lo gbe ẹwa orin naa jade to si wa di orin gbogbo igba lẹnu awọn eeyan - awọn ede to jẹyọ ninu orin ọhun ni ede Yoruba, Gẹẹsi, Pidgin ti Naijiria, Isizulu ati Isixhosa.