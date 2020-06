Ondo deputy governor: Akeredolu ti géètì mọ́ igbákejì rẹ̀, ó fẹ̀sùn olè kàn án, kò tún jẹ́ kó lo ọkọ̀ ìjọba'

Oríṣun àwòrán, Others

Ọrọ di ero ya waa wo, idan orita ni ile ijọba ipinlẹ Ondo to wa ni agbegbe Alagbaka, Akure ni alẹ ọjọ Abamẹta lasiko ti awọn oṣiṣẹ alaabo kọ lati jẹ ki igbakeji gomina ipinlẹ naa, Agboola Ajayi o jade kuro nile ijọba.

Iroyin sọ pe Kọmiṣana Ọlọpaa ipinlẹ Ondo, Salami Bolaji ko awọn ọlọpaa rẹ sẹnu ọna ọfiisi ijọba ki igbakeji gomina, Agboola Ajayi ma lee jade sita tabi gbe ọkọ ijọba to n lo jade.

Ṣugbọn nigba ti BBC Yoruba kan si igbakeji gomina lati gbọ iha tirẹ, agbẹnusọ igbakeji gomina, Tope Okeowo sọ pe irọ gbaa ni ohun to n tan kalẹ pe igbakeji gomina n gbiyanju lati ji ẹru ijọba ko jade.

Eyi lohun to wa ninu atẹjade ti Gomina Akeredolu fi sita lati ọwọ akọwe rẹ nipa iroyin, Segun Ajiboye, pe awọn gbọ iroyin pe, iṣẹlẹ jiji ẹru ijọba ko fẹ waye kan ni ọfiisi igbakeji gomina, ṣugbọn ti awọn ẹṣọ ọfiisi naa ṣiṣẹ gidi lati ma jẹ ki wọn ri nkankan ji lọ.

"Igbakeji gomina to wa lori ipo lọwọlọwọ fẹ lọ tọwọ bọwe lọdọ ẹgbẹ oṣelu APC ki o le lọ darapọ mọ ẹgbẹ oṣelu PDP to si fẹ gbe ọkọ to n lo lọfiisi rẹ jade lawọn ọlọpa o jẹ ko jade nile ijọba".