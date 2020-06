Aishat Lagos flood: Lẹ́yìn wákàtí 24 ní wọ́n rí òkú ọmọbìnrin náà tí àgbàrá òjò gbé lọ ní Suurulere

Ajọ LASEMA naa ṣalaye pe ojo arọọrọda naa wa lara afojusun ẹka to n risi ọrọ oju ọjọ ni Naijiria, NIMET to fi lede pe ojo to to 240 si 270 ni yoo rọ nipinlẹ Eko ti yoo si fa omiyale agbara ya sọọbu.