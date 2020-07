Aso ebi: Ẹ wo bí ọ̀làjú ṣe yí Ìró àti Bùbá padà ní ilẹ̀ Yorùbá

Aworan iya rẹ ati ẹgbọn rẹ safihan awọn arẹwa obinrin to wọ irọ ati buba, eleyii to wọpọ laarin awọn obinrin to wa lati ẹya Yoruba lorilẹ-ede Naijiria.

Diran to jẹ ọmọ Yoruba, to si jẹ ayaworan to n gbe ilu New York, lorilẹ-ede Amerika bẹrẹ si ni ṣe iwadii lori bi lilo iro ati Buba laarin awọn obinrin ṣe ti yipada si ti aye atijo.