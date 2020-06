TuFace di aṣojú pàtàkí àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé UN Goodwill Ambassador àkọ́kọ́ ní Nàìjíríà

Ni ohun ta le sọ pe o je akọkọ ninu itan awọn ọmọ Naijiria, Tuface Idibia, ilumọọka akọrin Naijiria di aṣoju ajọ to n risi ọrọ awọn atipo, UNHCR, yoo kede gẹgẹ bii aṣoju pataki wọn.

Ipolongo yii lo ko awọn oriṣi eeyan to fẹ pese iranlọwọ fun awọn ti wahala kan ti wón le kuro nile wọn.Ninu fọnran fidio kan ti UNHCR Naijiria fi sita ni Tuface ti sọ pe "nkan iwuri ati idunnu lo jẹ" bi wọn ti ṣe yan oun lasoju pataki.

Ajọ UNHCR ni lọdun 2017, Tuface kọwọrin ba wọn ṣe abẹwo kaakiri lọ wo awọn ti ogun le kuro nile wọn lọ si ibudo awọn Aṣatipo to wa ni ipinlẹ Borno.Bayi ti wọn ti wa yan an si ipo yi, ti awọn eeyan si ti n ki i ku oriire lọtun losi, njẹ ko yẹ ki a beere pe kini iṣẹ ti yoo ma ba wọn ṣe ati pe ki ni eeyan gbọdọ ṣe lati le fi di iru ipo yi mu?

Ki ni o le sọ eeyan to di aṣoju pataki ajọ iṣọkan agbaye, UN?Ajọ UN ni awọn ilana tọ gbe kalẹ ki eeyan to le jẹ aṣoju pataki labẹ eyikeyi ẹka rẹ bi i UNICEF, UNDP, WHO ati bẹẹ bẹẹ lọ.O ni lati jẹ ilumọọka eeyan lagbo iṣẹ ọna, litireso, imo sayensi, ere idaraya, amuludun tabi ni ẹka miran. O gbọdọ ṣetan lati fi asiko rẹ silẹ pẹlu ẹbun ti Ẹlẹda fi kẹ o.