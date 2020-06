Ajimobi coronavirus: Àwọn èèyaǹ jàǹkàn mérin tó ti jẹ́ Ọlọrun nípè nítorí àrùn Coronavirus ní Naijiria

Oríṣun àwòrán, others

O ti le ni ẹẹdẹgbẹta eeyan to ti dero ọrun ni Naijiria nitori arun naa, lara awọnn eeyan ọhun ni:

Ọjọ kẹtadinlogun, oṣu kẹrin ọdun 2020 ni iroyin gbode pe Abba Kyari to jẹ olori oṣiṣẹ aarẹ Muhammadu Buhari, ti doloogbe.

Kyari ku si ile iwosan kan ni ilu Eko lẹni ọdun mẹtadinlaadọrin lẹyin to lugbadi arun Coronavirus.

Nigba ti iyawo aarẹ, Aisha Buhari sọ loju opo Twitter rẹ pe awọn eeyan kan lo n tukọ iṣejọba ọkọ rẹ to jẹ aarẹ, pupọ ninu awọn ọmọ Naijiria lo n sọ pe Kyari lo n sọ nipa rẹ.

Ko to jade laye, oniṣowo ati oloṣelu ni Adebayo Osinowo jẹ.

Oun si ni sẹnatọ to n ṣoju ẹkun idibo ila-oorun ipinlẹ Eko nile igbimọ aṣọfin agba to wa ni ilu Abuja.

Okiki Osinowo kan lẹyin to fidi Gbenga Ashafa janlẹ ninu idibo abẹnu sipo ṣenetọ to wa ye ninu ẹgbẹ oṣẹlu APC ni ẹkun idibo ila-oorun ipinlẹ Eko lọdun 2019.

Osinowo ti figba kan jẹ ọmọ ile igbimọ aṣofin ipinlẹ Eko fun saa mẹrin ọtọtọ, nibi to ti ṣoju ẹkun idibo Kosofe.

Wọn bii ni ọjọ kejidinlọgbọn, oṣu kọkanla ọdun 1955, ṣugbọn o jẹ ipe Eledumare lọdun 2020 lẹyin to ni arin Covid-19.

Baru ni ọga agba fun ileeṣẹ to n risi ọrọ epo rọbi ilẹ Naijiria, NNPC ki ọlọjọ to de.

O kọ ẹkọ, o si ṣiṣẹ nipa eto imọ ẹrọ fun ọpọ ọdun ni ileeṣẹ NNPC ki aarẹ Muhammadu Buhari to yan an sipo ọga agba ileesẹ naa lọdun 2016.

Ko to darapọ mọ ileeṣẹ NNPC, Baru ṣiṣẹ nile iṣẹ Jos steel Rolling Company laarin ọdun 1988 si 1991.

Ki ọlọjọ to de, Ajimobi ti jẹ sẹnatọ nile igbimọ aṣofin lọdun 2003 ko to de ipo gomina lọdun 2011 labẹ asia ẹgbẹ oṣelu Action Congress of Nigeria, ACN, lọdun naa lọhun.