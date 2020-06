School resumption in Nigeria: Ibi ọ̀rọ̀ dé dúró rèé lórí ṣíṣí àwọn ilé ìwé padà ní Naijira àti nílẹ̀ Afrika

Ijọba ilẹ naa ti gbe ilana kalẹ lori awọn ohun to yẹ ki awọn ile iwe ṣe lati dabo bo awọn akẹkọọ.

Awọn orilẹ-ede miran nilẹ Afrika to ti ṣilẹkun ile iwe rẹ.

Guinea

Ọjọ kẹrin, oṣu karun un, ọdun 2020 ni ilẹ New Guinea ṣilẹkun ile iwe rẹ pada.

Ajọ to n risi eto ilera lagbaye, WHO ti fọwọsowọpọ pẹlu ijọba ilẹ naa fun alakalẹ lori bi abo to peye yoo ṣe wa fun awọn ọmọ ile iwe.