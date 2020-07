Olatunde Falabi: Ilé ẹjọ́ yẹ àga mọ́ Ọba Ìkirè nìdí lẹ́yìn ọdún 27 lórí ìtẹ́

Ile ẹjọ giga kan ni ipinlẹ Osun ti yẹ aga mọ Ọba Olatunde Falabi to jẹ Akire ti ilu Ikire nidi.

Eyi to mu ki ọkan lara awọn to n du ipo ọba ọhun, Ọmọba Tajudeen Olarewaju, lati idile Aketula pe ẹjọ lodi si ọba tuntun to ṣẹṣẹ gori itẹ lọjọ naa lọhun.