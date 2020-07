National Consultative Front: Femi Falana, Oby Ezekwesili àtàwọn 28 mìí gbé ẹgbẹ́ òṣèlú tuntun kalẹ̀- 2023 Election

Wo diẹ ninu awọn to wa ninu ẹgbẹ oṣelu tuntun naa:

Lara awọn to wa ninu ẹgbẹ naa ni; Agbẹnusọ ile igbimọ asọju tẹle, Ghali Na'abba, igbakeji gomina banki apapọ Naijiria tẹlẹ, Obadiah Mailafia.

Awọn eeyan jankan miran to tun wa nibẹ ni, agbẹjọro agba Olisa Agbakoba ati Femi Falana, ajagunfẹyinti Abubakar Umar, sẹnatọ Shehu Sani ati ọmọwe Oby Ezekwesili.

Wọn ni asiko ti to ki ẹgbẹ oṣelu tuntun to ṣetan lati gbeija ara ilu dide giri lasiko yii yatọ si ẹgbẹ oṣelu APC ati PDP to n paarọ aṣọ lara awọn oloṣelu.