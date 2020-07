Africa field Marshal: Ṣé ìwọ mọ ìtumọ kí wọn fún adarí ní oyè "Field Marshal"?

Field Marshal ni oye to tobi julọ ninu iṣẹ ologun to tun kọja ti ọgagun agba.

Ọgagun to ba tayọ, to tun fakọyọ julọ ninu iṣe tabi ninu iṣẹlẹ manigbagbe laelae ti ko wọpọ lo n gbaa.

Lọṣu to kọja ni awọn ọmọ ile igbimọ aṣofin Chad buwọlu ofin ti yoo sọ aarẹ wọn di oloye to ga julọ ninu iṣẹ ologun ni gbogbo agbaye.

Ta ni Idi Amin Dada tó jẹ 'Field Marshal' ni Uganda ? Wọn bi Idi Amin ni ọdun 1925, o si darapọ mọ ẹgbẹ ọmọ ogun labẹ iṣejọba ilẹ Gẹẹsi lọdun 1945.O di aarẹ Uganda lọdun 1971 lẹyin to ditẹ-gbajọba lọwọ aarẹ Milton Obote, o si ṣejọba fun ọdun mẹjọ gbako.O fun ara rẹ ni oye Field Marshal lọdun 1975 pẹlu ami irawọ marun un leti aṣọ rẹLẹyin ti wahala bẹ silẹ lọdun 1979 lo salọ ṣe atipo ni ilẹ Saudi Arabia to si ku sibẹ lọdun 2003.

Wo ohun to yẹ ki o mọ nipa Mohamed Hussein Tantawi to di 'Field Marshal' ni Egypt : Tantawi di aarẹ ilẹ Egypt lẹyin iṣubu ijọba Mubarak lọdun 2011, ṣugbọn o gbe ìjọba silẹ lọdun 2012.O kopa ninu ogun ilẹ Egypt fun nnkan bii aadọta ọdun, papa lọdun 1967 ati 1973 nibi to ti gba oye 'Field Marshal'.Ọpọ eeyan lo n fi o oju kan naa wo Tantawi ati Aarẹ Hosni Mubarak.

Bokassa ni aarẹ Central African Republic, CAR, lati ọdun 1966 si 1976, asiko naa lo sọ ara rẹ di "Emperor" ilẹ ọhun.Wọn fi ẹsun kan an pe o lọwọ ninu iṣekupani awọn ọmọ ile iwe to to ọgọrun un lasiko iṣejọba rẹ.O fi igba kan sa kuro ni CAR lọ ṣatipo ni France lọdun 1980, ṣugbọn o pada si CAR nibi ti wọn ti pada ran an lẹwọn igbere.