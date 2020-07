Domestic Violence: Obìnrin kan wọ gàù lẹ́yìn tó kan ìṣó mọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ lórí ní Enugu

Awọn alabagbe obinrin naa sọ pe o fi aṣọ we ọmọ ọhun lori lẹyin to ṣe iṣẹ ibi naa ki awọn eeyan ma ba ri pe o ti ni ipalara.

Nigba to n fi erongba rẹ lede lori ọrọ naa, Ọjọgbọn Joy Ezeilo to n ṣoju ẹgbẹ ajafẹtọ obinrin atawọn ọmọde, Women Aid Coellective, WACOL ni iṣẹlẹ naa jẹ eyi to bani ninu jẹ pupọ, ati pe o lodi si ofin to rọmọ ẹtọ awọn ọmọ wẹwẹ.