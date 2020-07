Coronavirus Update: WHO tí kéde pé Ó ṣeéṣe kí àrùn Coronavirus tànkálẹ̀ gba inú afẹ́fẹ

Ajo Eleto Ilera lagbaye, WHO ti kede pe o ṣeeṣe ki arun Coronavirus tan kale lati inu afẹfẹ.

WHO ni o ṣeeṣe ki afẹfẹ gbe arun naa ni ibi ti ero ba pọ si ati ibi ti ko ba si atẹgun, amọ ajọ naa ni iwadii ṣi n lọ lọwọ lati fidiẹ mulẹ daadaa.

Ohun ti Ajọ Eleto Ilera lagbaye, WHO n sọ tẹlẹ ni pe omi ara eniyan lo n fa itankalẹ arun naa. iyẹn, Ki o to di asiko yii o.

Awọn onimọ Sayẹnsi to le ni igba ni ajọ WHO sọ pe wọn kọ lẹta si Ajọ WHO lati ṣe ayẹwo boya arun Coronavirus n tankalẹ lati inu afẹfẹ.