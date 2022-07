One Million Boys: Ta ló dá ẹgbẹ́ òkùnkùn tó ń dààmú àdúgbò sílẹ̀

Ọrọ ti ẹ rọra n gbọ nipa Ebila olori ikọ "One Million Boys" lẹnu ọjọ mẹta ti wọn pa Abiola Ebila yii, kii ṣe ibi to ti bẹrẹ ree.

Njẹ ẹ mọ pe kii ṣe ilu Ibadan nìkan ni orúkọ ẹgbẹ janduku, One Million Boys, ti gbajúmọ?

Oríṣun àwòrán, OTHERS

Sinima àgbéléwò Yoruba kan ti wọn pe orúkọ rẹ ni One Million Boyz ti ẹ jade lọdun 2014, eyi to safihan ihuwasi wọn.

Lọdun 2012, ọwọ ọlọpaa tẹ awọn bi aadoje to jẹ ọmọ ẹgbẹ naa ni adugbo Apapa ati Ajegunle.

One Million Boys ni Ibadan :

Adugbo Kudeti nitosi Molete nilu Ibadan ni a le pe ni ibùba tabi ibùdó àwọn ọmọ ẹgbẹ 'One Million Boys' nilu Ibadan.

Adugbo Kudeti kii ṣe ibi to pamọ rara. Koda, àwọn oloṣelu nla bi i oloogbe Adelabu Adegoke 'Penkelemesi' fi ṣe ibugbe nigba aye rẹ, ile rẹ ṣi wa nibẹ titi di oni.

Iwaju ile ijọsin nla Cathedral Church of Saint David, ni Kudeti, ni awọn janduku naa ti fa rogbodiyan kan to waye lọjọ kọkandinlogun, oṣu Kejila, ọdun 2016.

Ni nkan bi aago mẹjọ alẹ ni ìró ìbọn bẹrẹ si ni i dún, eyi to mu ki ọpọ eeyan o fi ile, sọọbu wọn silẹ, koda awọn kan fi ara pa.

Awọn iroyin kan tilẹ sọ pe búrẹ́dì ni awọn janduku naa rẹ ni epo bẹtiro, ti wọn si n ju sinu sọọbu, ki wọn o to sọ ina si i.

Nkan to fà iṣẹlẹ buruku to sọ awọn idile kan sinu ibanujẹ ko ṣe e sọ ni pato.

Awọn iroyin kan sọ pe ija naa waye nitori pe awọn ọmọ ẹgbẹ million boys mú ọmọ ẹgbẹ alatako, 'indomie' kan, to ji ẹ̀rọ ibanisọrọ, ti wọn si 'ba a wi'.

Rogbodiyan wo lo waye laarin Indomie ati Abiola Ebila?

Eyi lo fa a ti olori ẹgbẹ naa, Indomie, fi ko awọn ọmọ ẹgbẹ rẹ, ti wọn si lọ ọ doju ogun kọ Abiola 'Ebila' , to jẹ olori ẹgbẹ one million boys.

Oun la gbọ pe o siwaju awọn eeyan kan lati wa ọrẹ rẹ to di awati, ki asiri ibùba naa to o tu.

A ti ẹ gbọ pe ileewe girama St. Lukes, to wa ni Molete lo lọ.

To si di gbajumo janduku lẹyin to pada silu Ibadan lẹyin irinajo rẹ si Eko.

Ile rẹ ko to wa ni Molete ko si jina si Kudeti, ti one million boys fi ṣe ibujoko.

Oṣu Karun, ọdun 2020, ni ileesẹ ọlọpaa ti n wa Ebila, fun ipa to ko ninu iku to pa olori ẹgbẹ janduku miran, Moshood Oladokun 'Ekugbemi' l'oṣu Kẹrin.

Ki oun naa o to kagbako iku lasiko ti ija waye laarin one million boys ati orogún wọn kan lọjọ Aiku, ọjọ kejila, oṣu Keje ni adugbo Olomi.

Iru eeyan wo ni Ekugbemi jẹ?

Gbajugbaja janduku ni Ekugbemi nigba aye rẹ, ti awọn iroyin kan si sọ pe olori ẹgbẹ okunkun kan, to n da wahala silẹ nilu Ibadan ni.

A ko le e sọ ọmọ ẹgbẹ ti Ekugbemi jẹ́ ninu one million boys, Indomie, ati Abe igi Boys.

Awọn ẹgbẹ mẹtẹẹta ni orúkọ wọn ma n jẹ jade lasiko ti wahala bá waye ni awọn adugbo to wa ni aarin gbùngbùn Ibadan.

A gbọ pe awọn janduku naa ma n kopa ninu gbígba ilẹ̀ onílẹ̀, ija àgbà, eyi to ma n yọrí sí iku, ati òfò dukia.

Lọjọ ti wọn pa Ekugbemi, iroyin sọ pe awọn ọmọ ẹgbẹ Biola Ebila lo kọlu u, lasiko ti wọn fẹ ẹ gba owó ọmọ onílẹ̀ , lọwọ ẹnikan to n fi paanu bo ilé rẹ ni agbegbe Olunde, nitosi ile Ekugbemi.

Sugbọn o kú nitori pe o padanu ẹ̀jẹ̀ to pọ.

Iroyin ti ẹ sọ pe o jíǹde lẹyin ti wọn ṣe àwọn ètùtù kan, ko to o tun pada kú.

Titi di oni, iyalẹnu lo ni iku rẹ si n jẹ fun ọpọlọpọ to gbagbọ pe ko yẹ ki ada o ran an, nitori agbara ibilẹ to ni.