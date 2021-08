Osun-Osogbo Festival 2020: Àwọn ẹlẹ́sìn àdáyébá rú òfin Covid-19 níbi àṣekágbá ọdún Osun Osogbo

Oríṣun àwòrán, Others

Pupọ ninu awọn eeyan to peju sibi aṣekagba ọdun Osun-Osogbo to waye ni ipinlẹ Osun, lo tapa sofin ijinasiraẹni.

Bakan naa ni awọn eeyan ọhun kọti ikun si ofin to rọ mọ apejọjọpọ ọpọ ero ti ijọba gbe kalẹ nibi ayẹyẹ ọdun naa.

Iroyin ni, lati afin Ataoja ilu Osogbo nibi ti Arugba ti gbe igba lọ si odo Osun lati ṣetutu atawọn nnkan miran to rọ mọ ọdun naa, ni ko ti si ẹnikẹni to tẹlẹ ofin ijinasiraẹni.

Bo tilẹ jẹ pe ero ko fi bẹẹ pọ nibi ayẹyẹ naa bi ti ọdun to kọja, iye awọn eeyan to yọju sibi ọdun ọhun kan n ṣajọyọ ni, lai bikita nipa ajakalẹ arun to wa lode.