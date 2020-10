Nigeria schools reopening: October 4 làwọn ilé ẹ̀kọ́ yóò di ṣíṣí padà

Oríṣun àwòrán, other

Minisita, ẹni to kede bẹẹ nibi ipade akọroyin kan to waye lọjọ Ẹti ni ọjọ kejila osu Kẹwa ọdun 2020 ni ilẹkun awọn ile ẹkọ naa yoo di sisi.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Bakan naa lo rọ awọn ọga ile ẹkọ, olukọ ati awọn akẹkọọ lati tẹle awọn ofin to dena arun Coronavirus lasiko tawọn ile ẹkọ naa ba di sisi pada.

Ìjọba àpapọ̀ kéde ọjọ́ tí ìdánwò NECO, NABTEB àti BECE yóò bẹ̀rẹ̀

Bẹẹ lo tun kede pe idanwo ti ajọ NABTEB n ṣakoso rẹ yoo waye laarin ọjọ kọkanlelogun, oṣu kẹsan an si ọjọ karundinlogun, oṣu kẹwaa, ọdun 2020.

Minisita to n ri si eto ẹkọ, Emeka Nwajuiba lo kede awọn ọjọ idanwo naa lẹyin ipade ọlọjọ meji to waye pẹlu awọn alakoso ajọ to n dari awọn idanwo ọhun ni Naijiria.