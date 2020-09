BB Naija: Yàtọ̀ sí Lecon, àwọn olóríire yòkúù ni Katung Aduwak, Efe Ejeba, Miracle Igbokwe, Mercy Eke

Eruku sọ nigba ti wọn kede Olamilekan Agbelesebioba,'Laycon' gẹgẹ bi ẹni to jawe olubori ninu eto igbe aye aladani lori amounmaworan ta mọ si BB Naijia.

Abala karun eto naa leyi to wa sopin yii, ta mọ si Season 5 Lockdown.

Lati jawe olubori, awọn olukopa gbọdọ ri eniyan to pọ to, lati dibo fun wọn lati ni ibo to ga julọ.