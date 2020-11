Zoom Wedding: Àwọn ọkọ àti ìyàwò ló ní àwọn kò leè sún ọjọ́ ayọ̀ wọn síwájú.

Pasitọ sọ ojuṣe tirẹ gẹgẹ bii ilana ofin Naijiria. "O ṣe pataki fun mi lati ri i daju pe awọn lọkọlaya yii ti ṣe igbeyawo labẹ ofin naa ki a to le ṣe ti ilana Kristẹni lori ayelujara Zoom".

Pasitọ ṣalaye pe lai si eyi, gbogbo igbiyanju lati jẹ ki igbeyawo naa ba ofin mu ko lee jẹ itẹwọgba tori awọn ofin to rọ mọ eyi lorilẹede Naijiria.

Ile iṣẹ BBC ba Pasitọ to so ọkọ ati iyawo pọ sọrọ to jẹ Pasitọ ijọ HICC.