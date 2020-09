Lebanon returnees: Àwọn aláànú àti ìjọba Lebanon ló san owó tí a fi ń kò àwọn ọmọ Nàìjíríà tó há sí Lebanon padà- Dabiri

Abike Dabiri to jẹ olubadamọran pataki fun Aarẹ Buhari lori ọrọ ilẹ okeere ṣalaye fun BBC ibi ti iṣẹ de duro lori kiko awọn ọmọ Naijiria to ha si Oman ati Lebanon wa sile lasiko ajakalẹ arun coronavirus yii ati iṣẹlẹ ibugbamu to waye ni Lebanon.