Rivers court and Anti Piracy 2019 law: Ilé ẹjọ́ ju olè orí omi mẹ́ta sí ẹ̀wọ̀n, ó tún ní kí wọ́n san 60 miliọ̀nù

Oríṣun àwòrán, others

Onidajọ I. M Sani to ṣe idajọ naa sọ pe awọn mẹtẹẹta; ọmọ ilẹ okeere meji, ati ọmọ Naijiria kan, jẹbi ẹsun meji ti wọn fi kan wọn.

Oludari awọn agbẹjọro to ṣoju ijọba, Labaran Magaji, sọ pe àṣeyọrí nla ni idajọ naa jẹ, nitori pe oun ni idajọ akọkọ to waye nipa ofin ọdun 2019 to de ole jija ati ijinigbe lori omi.