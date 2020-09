Mr Macaroni sọ nípa eré tí Freaky Freaky, Sugar Daddy, You are doing well, Freaky Spicy fẹ́

Mo jẹ oniwaasu lori ọrọ ifẹ lọjọkọjọ- Mr Macaroni

BBC Yoruba gbalejo alawada adẹrinpoṣonu ni Mr Macaroni

Oun naa ni Freaky Freaky, ti wọn tun n pe ni Sugar Daddy, Freaky Spicy, ati You are doing well.

Ohun marun un ree ti awọn eeyan ko mọ nipa Mr Macaroni.