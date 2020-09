PTF Covid-19: Ọ̀pọ̀ arìnrìnàjò mú ẹ̀rí àyẹ̀wò moyege lọ́wọ́ láti òkè òkun àmọ́ wọ́n ní Coronavirus

Coronavirus bí èso rere nílẹ̀ Adúláwọ̀, wo díẹ̀ lára èso náà...

Ẹnikẹni to ba fẹ fọ ọwọ yoo lo ẹsẹ rẹ lati fi tẹ omi ati ọṣẹ jade ninu ẹrọ onaa lai fọwọ kan an. Oṣu Kẹfa ọdun 2020 ni Aarẹ ilẹ naa fun ọmọde ọhun ni ami ẹyẹ fun iṣẹ ọpọlọ to ṣe.

Ọkunrin kan to n ṣiṣẹ ifoworanṣẹ ni Kenya, Danson Wanjohi lo ṣe ẹrọ onigi to maa n fọ owo mọ lati ṣadinkun arun Covid-19.

O maa n to aarin ọjọ mẹta ki esi ayẹwo Covid-19 to jade ki Daniel Ndima ati Dineo Lioma to ṣagbekalẹ irinṣẹ to le e sọ esi ayẹwo naa laarin wakati kan ati iṣẹju marun un.