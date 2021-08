Breast cancer: Mọ̀ nípa kẹ́míkà tó wà nínú oró agbọ́n fún ìwòsàn àìsan jẹjẹrẹ ọmú

Awọn onimọ Sayẹnsi orilẹede Australia ti fi iwadii wọn sita pe oro inu awọn agbọn oloyin maa n pa kokoro aisan jẹjẹrẹ to buru ninu ọmu.

Wọn lo oro agbọn ati kẹmika kan to wa ninu rẹ to n jẹ "melittin wọn si fi danra wo fun oriṣi aisan jẹjẹrẹ meji kan to buru jai lati wosan: orukọ wọn ni "tripple negative ati HER2-enriched.