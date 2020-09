Ondo INEC and Ondo Election: INEC ní iná náà kò ní ṣàkóbá fún ètò ìdìbò tó m bọ̀

Ajọ to n ri si eto idibo lorilẹ-ede Naijiria, INEC, ti sọ pe Ina to ṣẹyọ ni ọfiisi rẹ to wa ni ilu Akure ko ni ṣakoba fun eto idibo to n bọ ni ipinlẹ ọhun loṣu kẹwaa ọdun yii.