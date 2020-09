Increment in bread price: Àwón Oníbúrẹ́dì ń gbé ìgbésẹ̀ láti fi kún owó Búrẹ̀dí ní Nàìjírià

Ẹgbẹ awọn oniburẹdi ni Naijiria ti apẹjẹ wọn n jẹ Premium Breadmakers Association of Nigeria (PBAN) ati ẹgbẹ awọn alase ti wọn n jẹ Association of Master Bakers and Caterers of Nigeria ti yari fun ijọba Naijiria lori ọwọngogo ohun jijẹ laisko yii.