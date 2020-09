Nigeria Slave Trade Descendant: Wo àwọn ìran ẹrú tí kìí lọ́kọ tàbí aya ní Nàìjíríà

Ideyẹsi ni nitori idile yii gbọdọ dopin - Oge MaduagwuNibayii, awọn ẹbi to wa lati idile ẹru yii wa lara awọn to ni ọrọ julọ ni agbegbe wọn, amọ ko si bi wọn ṣe le ṣe oriire to, awọn eniyan si ma n dẹyẹsi wọn gẹgẹ bi ẹni ti ko jamọ nkankan.Ni ọdun 2017, Arabinrin Oge Maduagwu gbe ajọ kan kalẹ ti yoo fi opin si idẹyẹsi ni ni agbegbe naa, eleyii ti o pe orukọ rẹ ni 'Eradication of Traditional and Cultural Stigmatisation in our Society (Ifetacsios).