Lesbian Movie Ife: Òṣèré méjì yìí ń fi ẹ̀wọ̀n runmú tóríi fíìmù "Ife" táwọn obìnrin ń bá ara wọn lòpọ̀

Awọn oludari fiimu agbelewo meji n fi ẹwọn runmu ti wọn ba kọ lati tẹti si ikilọ ajọ to n ri si bi sinima ṣe n jade ni Naijiria wi pe fiimu ọhun ko gbọdọ jade si igboro nitori pe o niṣe pẹlu ibalopọ abo si abo.

Ọrọ ajọ to n risi bi fiimu ṣe n jade (NFZCB) ati awọn oni fiimu gan to ki wọn fo wọn ṣe fiimu pẹlu.

Gẹgẹ bi ọga ajọ naa ṣe sọ, Adebayo Thomas Adie ati Etim n fi ẹwọn ọdun mẹrinla ṣere fun mimu igbelarugẹ ba ibalopọ abo si abo ni ilu to ni ofin to lodi si iru aṣepọ bẹẹ.

Gẹgẹ bi Pamela Adie ṣe sọ, erongba rẹ ni lati ṣe afihan ibalopọ abosabo ati awọn obinrin to wa niru ipo yii ni Naijiria lagbo osere.

O sọ fun BBC pe bi wọn se maa n fi awọn obinrin ti wọn nifẹ si obinrin han ninu ere Nollywood, ni ọpọ igba wọn maa n fi wọn han bii ẹni to lẹgbẹ tabi to n ko ọrẹ kọrẹ tabi wọn tilẹ mu u ni tulasi lati se iru nkan bẹẹ ni.

" Ẹ o le ri ere agbelewo Nollywood kankan to sọrọ nipa LGBT, ko si nkan nipa iriri awọn obinrin wọnyi loju aye gangan.

"Ifẹ ṣe afihan yii lati di alafo to wa laarin rẹ ati lati mọ bi nkan se n lọ lori ọrọ yii ni Naijiria."

Ọrọ ibalopọ akọ si akọ tabi abo si abo jẹ ọrọ to le koko ni ọpọ orilẹede ni Africa, eyi ko si yatọ ni Naijiria naa, nitori pe awọn ẹlẹsin ati awọn to ka asa ati ișẹse ni gboogi niwọn ni awujọ wọn.

Orilẹede Naijiria jẹ ọkan lara awọn orilẹede ọgbọn to tako o to si ri i gẹgẹ bi iwa ọdaran labẹ ofin pẹlu ijiya to lagbara bi ẹnikẹni ba taṣẹ agẹrẹ.