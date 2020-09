Femi Fani-Kayode fi ìkìlọ̀ yìí ràńṣẹ́ sí akọ̀ròyìn tó ní ó kọ Chikwendu, ìyàwó rẹ̀ sílẹ̀

Iroyin kan to n fẹ lẹlẹ kiri lorii pe tirela ti gba aarin Femi Fani Kayode ati iyawo rẹ, Precious Chikwendu eyi ti akọroyin ọlọdani (blogger) kan gbe sita ti mu ko gba ikilọ to le latọdọ awọn mejeji.

Fani Kayode to ti figba kan jẹ minisita eto irina ofurufu lorilẹede Naijiria fesi si iroyin to n ja rayin-rayin kaakiri yii pe oun ati iyawo oun ti tuka tori ọrọ ifiyajẹni labẹle.

Ninu lẹta kan ti awọn agbẹjọro fi ranṣẹ si oniroyin ọlọdani yii ni BBC Yoruba ti ri i ti o jẹ jade pe, Fani Kayode sọ pe akọroyin ọhun n ba oun lorukọ jẹ pẹlu iru iroyin to kọ jade lọjẹ kẹrindinlogun oṣu kẹsan, ọdun 2020.

"Iroyin naa n fi onibara wa han gẹgẹ bi alagabagebe, ẹni to n na iyawo ẹ, o tun sọ pe eeyan buruku ati afipa muni ni. Bakan naa o sọ pe aridaju pe oun ni baba awọn ọmọ ibẹta rẹ lọ́, gbogbo eyi da lorii idi ti iroyin rẹ ko fihan faraye lati s pe oot ni". Eyi wa lara ọrọ inu lẹta naa.

Ẹni to ni oju opo iroyin naa, Dimokokorkus kọ iroyin jade pe minisita tẹlẹ yii ati iyawo rẹ Precious ti tuka. O tẹsiwaju lati sọ pe labẹle naa lawọn ti gbọ iroyin pe nitori iwa ipa ati ifiyajẹni labẹle ni lo fa ituka igbeyawo wọn.

Lara ohun ti akọroyin naa tun kọ ni pe Precious ko jade nile Femi Fani Kayode ni nkan bii oṣu mẹrin sẹyin lai ko awọn ọmọ mẹrin to bi fun un dani torii pe ani Kayode oun ko gbudọ ko firii rẹ ni tosi ile.

Bakan naa, iroyin ọhun sọ pe Fani Kayode ti gba ẹbun ọkọ to fun un atawọn nkan mii to ra fun un lasiko ti wọn jọ wa papọ. Iroyin naa tun sọ pe ọpọlọpọ igba ni Fani Kayode ko iya fun iyawo rẹ Precious koda o ni lilu bii bara waye nigba to wa ninu oyun awọn ibẹta.