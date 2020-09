FG Survival Fund: Ṣé o lẹ́tọ̀ọ́ sí owó ìránwọ́ tí ìjọba n pín? Wo ohun àmúyẹ níbí

Atẹjade kan jade lọ́jọ́ Aiku niluu Abuja lati ọfiisi to n boju to akanṣe eto yii pe oju opo yoo ṣi silẹ laago mẹwa alẹ.

Koo to wa tẹ oju opo iforukọsilẹ, wo ohun marun too ni lati mọ.Lakọkọ, oju opo naa ni https://www.survivalfund.ng/ Ago mẹwa alẹ ọjọ Aje ọjọ kọkanlelogun oṣu kẹsan ọdun 2020 ni oju opo yoo di ṣiṣi fun awọn eeyan lati forukọ silẹ.

Ki ni itumọ "payroll support"? Isọri yii ni o wa fun awọn to ni owo ti wọn n ṣe ti ko si lee san owo oṣu awọn oṣiṣẹ wọn lati oṣu bii mẹta sẹyin.Owo oṣu naa yoo jẹ laarin N30,000 si N50,000 owo Naijiria.Ijọba Naijiria ti ṣetan lati ran oniṣowo ẹgbẹrun lọna ẹẹdẹgbẹta lọwọ jakejado Naijiria.Wọn si ni pe fun ileeṣẹ owo kan ṣoṣo, ko ni ju oṣiṣẹ mẹwaa lọ to lee janfani owo naa.Wo atẹ ilana bi eto naa yoo ṣe lọ

Ninu atẹ oke yii, awọn oniṣowo nikan to si wa labẹ ẹka eto ẹkọ lo le forukọ silẹ laago mẹwaa lọjọ Aje, ọjọ kọkanlelogun oṣu kẹsan.Lọjọ Ẹti ọjọ kẹẹdọgbọn oṣu kẹsan ọdun 2020, awọn olokoowo fun itura bii hotẹẹli, ile ọti, sinima, ile ounjẹ ati bẹẹ bẹẹ lọ ni iforukọsilẹ kan lati ago mejila oru.Ọjọ Aje ọjọ kejidinlọgbọn ni ti awọn oniṣowo mii lee lọ soju opo naa.IKILỌIjọba ti kilọ pe ki ẹ fara balẹ kọ gbogbo ohun to ba yẹ lasiko iforukọsilẹ.Ki lẹ nilo lati forukọ silẹ?Ṣaa ti mu iwe ẹri ileeṣẹ to n fun ni laṣẹ idokoowo ni Naijiria CAC lọwọ.Boo ba ni i, ijọba tun ti ṣeleri lati ran eeyan 250,000 lọwọ fun sabuke CAC. Bakan naa, oo nilo nọmba BVN rẹ.lgba wo ni iforukọsilẹ yoo dopin?Iforukọsilẹ fun gbogbo isọri tẹsiwaju titi di ọjọbọ ọjọ kẹẹdogun oṣu kẹwaa ọdun 2020 ko to pari.