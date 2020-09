Atiku FinCEN Files: Orílẹ̀èdè Amẹrika ti bẹ̀rẹ sí ní wo wọlé-wọ̀de Atiku, àwọn ìyàwo rẹ̀ lórí owó tí wọ́n kó lọ sí òkèèrè

Oríṣun àwòrán, Google

Iwadii tuntun ti FINCEN gbe jade pẹlu ajọsepọ awọn oniroyin lagbaye fihan bi igbakeji aarẹ lorilẹede Naijiria tẹlẹri, Atiku Abubakar ṣe n ko owo lọ si oke okun.

Iwadii yii bẹrẹ pẹlu owo to to $1,018,500 ti Atiku fi ranṣẹ si ile ifowopamọsi, Habib Bank Limited ni ilu New York, lorilẹede Amẹrika.

Gẹgẹ bi iroyin ti ileeṣẹ Premium Times to pẹlu awọn ileeṣẹ to ṣe iwadii naa, ni o ti to ọdun mẹjọ ti banki naa ti bẹrẹ si ni wo igbesẹ Atiku pẹlu owo ti wọn fi n ranṣẹ si oke okun.

Atiku fi owo ranṣẹ si ilẹ okeere lati ileeṣẹ rẹ, Guernsey Trust Company Nigeria Limited (GTCN) ati awọn ileeṣẹ miran.

Ni ọdun 1999 ti Atiku da igbakeji aarẹ ni Naijiria ni ileeṣẹ naa gberasọ, amọ ọdun 2012 ni wọn ri iwadii pe wọn bẹrẹ si ni fi owo gọbọi ranṣẹ si oke okun.

Iwadii naa fi ẹsun kan Atiku wi pe o fi owo to le ni miliọnu mẹwa dọla ( USD 10 million) ranṣẹ si oke okun labẹ ileeṣẹ GTCN.

Oríṣun àwòrán, Reuters

Bakan naa ni Ile Aṣofin Agba ni ilẹ Amẹrika ṣewadii wipe Atiku fi iye owo to to ogoji miliọnu dọla ilẹ okeere, nigba ti iyawo Atiku kẹrin,Jennifer Douglas fi iye owo to to miliọnu marundinlọgbọn ranṣẹ si ile ifowopamọsi to le ni ọgbọn ni ilẹ okeere.

Awọn ti iwadii naa kan ni Atiku Abubakar, Rukaiyatu Atiku Abubakar, Amina Atiku Abubakar, Massimo Del Celo, Uyiekpen Gboyega Giwa-Osagie ati awọn ileeṣẹ Tanjay ati ileeṣẹ GTCN.

Giwa-Osagie n koju ẹsun iwa ibajẹ ati ajẹbanu to lẹ ni miliọnu meji dọla owo ile okeere, eleyii ti Ajọ to n gbogun ti iwa ibajẹ,EFCC fi lede wi pe o fi owo naa ra ibo ni ọdun 2019, ti Atiku dibo gẹgẹ bi aarẹ lorilẹede Naijiria, to si kuna.