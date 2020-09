Akọ̀wé-owó wọ gàù ní iléẹjọ́ lórí ẹ̀sùn pé ó jí N500,000 lọ́wọ́ ọ̀gá rẹ̀

Agbẹjọro ijọba naa fi ẹsun kan akọwe owo naa wi pe ko fi iye owo to to N500,000 jabọ fun ileeṣẹ naa lasiko to n jabọ iye owo to wọle si ileeṣẹ naa.