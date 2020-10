Ondo Election 2020:Tani Akeredolu tó ń díje dupò gómìnà fún ìgbàkejì nípìnlẹ̀ Ondo

Lẹyin naa lo lọ si fasiti ile Ife to ti di Obafemi Awolowo bayii, lati gboye amofin to si kẹkọọ jade ni ọdun 1977, bakan naa ni wọn gbaa si ile ẹkọ awọn amofin lọdun 1978.

Ni ọdun 2011 Akeredolu wa lara ọpọ ero to fẹ di gomina labẹ asia ẹgbẹ Action Congress of Nigeria (ACN) lati di gomina ipinlẹ Ondo ninu idibo ọdun 2013.

Ni ọjọ kẹtadinlọgbọn oṣu kọkanla ọdun 2016, wọn kede Akerdolu bi ẹni to jawe olubori pẹ idibo 244, 842 nigba ti ọgbẹni Jegede ni ibo 150, 380 ti ọgbẹni Oke si ni 126, 889 gẹgẹ ọjọgbọn Ganiyu Ambali to jẹ alaboju to ibo to soju ajọ INEC