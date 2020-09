A ó ran àwọn àgbẹ lọ́wọ́ ní Ondo

BBC Ondo Governorship Debate: Akeredolu ni ìṣẹ́ pọ̀ níwájú mi láti ṣe tí wọn bá yàn òun sípò gómìnà ní ẹkejì

Oluwarotimi Akeredolu

Gomina Rotimi Akeredolu fi ogun rẹ gbari pe eto ilera nipinlẹ Ondo ti lọ soke lati igba toun ti de ipo gomina.O ni lasiko to n dahun ibeere lori itakurọsọ BBC Yoruba ni ko si ijọba to ti kọja lọ nipinlẹ naa, to gbe eto lárugẹ to ijọba toun.Akeredolu tesiwaju pé "mo ti safikun awọn ilu to n jẹ anfaani eto itọju tiya-tomo taa mọ si Mother and Child ti ijọba Olusegun Mimiko fi lélẹ̀.Mo ti ṣe afikun ilu marun miran kun ilu meji to n jẹ anfaani eto itọju tiya-tomo, ti inu ọpọ eeyan si dun sì."Akeredolu tun fikun pe oun ti gba ọpọlọpọ awọn dokita si ẹnu isẹ eyi to tun mu kí eto ilera nipinlẹ Ondo túbọ̀ ru gọgọ sì.