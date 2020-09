U S Election: Aàrẹ Donald Trump kọ̀ láti fí àrídájú síta pé òun yóò gbè ìjọba kalẹ̀ láìsí wàhálà

Aarẹ Trump ni iroyin n tan kalẹ pe o fẹ yan Amy Coney Barrett to jẹ ololufẹ awọn ti wọn n tẹle ilana aatẹlẹ atijọ ni America gẹgẹ bii Adajọ nile ẹjọ to ga julọ ni America.

Ko to di ọjọ Aje to m bọ ni iroyin naa ni Aarẹ Trump yoo yan Adajọ amy naa.

Aarẹ Trump ni ilẹ ẹjọ giga lo ṣeeṣe lati yanju ọrọ idibo to wa nilẹ yii ni eyi ti ile ẹjọ giga America ni lati ni Adajọ mẹsan an lasiko yii ki ohun gbogbo le yanju.

Ṣaaju ni Joe Biden to jẹ oludije lẹgbẹ oselu Democrat to n koju Trump to jade labẹ ẹgbẹ Republican ti ni awọn ọmọ ogun ni yoo wa le Trump kuro nile ijọba lẹyin idibo to ba kọ lati kuro.