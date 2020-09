Robbers caught sleeping in stolen vehicle: Ọwọ́ ọlọ́pàá tẹ àwọn ọlọ́ṣà sùn lọ nínú ọkọ̀ tí wọ́n jí

Oríṣun àwòrán, @others

Gẹgẹ bi iroyin ṣe sọ, arakunrin Utibe yii n gbe awọn onibara meji lọ si ibi ti wọn n lọ nigba ti wọn fa irinṣẹ ẹlẹnu mimu kan yọ ti wọn si fi gun un ki wọn to gbe ọkọ rẹ salọ.

Iroyin naa fi kun un pe ṣadeede ni ọkọ naa duro ti awọn afurasi odaran naa si ro pe epo lo tan ninu rẹ ni wọn ba kuku fi ẹyin lelẹ pe ki awọn sun ki ọwọ awọn ọlọpaa to ka wọn mọ ibẹ.

Iroyin loju opo ayelujara ọkan lara awọn ọrẹ Utie to lu awo ọrọ yii sitaṣalaye oe nnkan bi agogo mẹsan an ku ogun iṣẹju ni alẹ ọjọ Aiku, Ogunjọ oṣu kẹsan ọdun 2020 ni awakọ naa gunlẹ si ibi ti wọn da pe ko ti wa gbe wọn ki wọn to gun ti wọn si gbe ọkọ rẹ lọ.