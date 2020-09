Boko Haram: Ológun àti ọlọ́pàá mẹ́rìnlá kú nínú ìkọlù pẹ̀lú afurasí agbésùnmọ̀mí

O kere tan awọn eeyan mẹrinla ti kagbako iku lọwọ afurasi ọmọ ikọ Boko Haram kan to ṣe ikọlu sawọn alaṣẹ ipinlẹ Borno lọjọ Ẹti.

Pupọ awọn to padanu ẹmi wọn jẹ ọmọ ileeṣẹ ọlọpaa ati ọmọ ogun Naijiria.

A ko ni iroyin to pọ nipa iṣẹlẹ naa ṣugbọn akọroyin BBC, Ishaq Khalid to ba awọn fijilante to n ran awọn ologun lọwọ sọrọ ni awọn ri oku mẹrinla ni abawọle ile iwosan Monguno.