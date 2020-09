Ayuba Sarafa, Olọ́kadà kan tó jẹ́ eni ọdún 22 pokùnso ní Ibadan

Ayuba Sarafa to jẹ ẹni ọdun mejilelogun ni wọn ni o pokunso sile akọti kan no agbegeb Amuloko nilu Ibadan ni ijọba ibilẹ Ọna Ara nipinlẹ Ọyọ.

Koda, wọn ri bata salubata to wọ kuro nile pẹlu ọra to di bisikiiti, Sinsin, asọ awọtẹlẹ tuntunkan, asọ ilewọ to fi n se ibomu, ati awọn nkan pẹẹpẹẹpẹ miran nibẹ, lẹyin eyi ni wọn ti fi to awọn ẹbi leti ni Apomu.