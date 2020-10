Ondo Election 2020: Eyitayo Jegede bu ẹnu àtẹ́ bí Akeredolu ṣe ń ṣejọba lọ́wọ́lọ́wọ́

O ni lati igba ijọba ti oun ṣiṣẹ fun gẹgẹ bii amofin agba titi to fi dori ijọba Olusegun Mimiko to gbeṣẹ le Rotimi Akeredolu to wa nibẹ bayii lọwọ lawọn ti sọ pe owo ileewe ko gbudọ ga ju N35,000 si N45,000 lọ.