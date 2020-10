Sotitobire: Ojú àwọn Wòlí tó tí lọ sẹ́wọ̀n lórí ẹ̀sùn ọdaràn tẹ́lẹ̀ rèé

Wòlíì Alfa Babatunde, ìjọ Sotitobire

Michael Oluronbi

Pásítọ̀ ìjọ kan ni Birmingham àti ìyàwọ rẹ̀ ló rí ẹ̀wọ̀n ọdún mẹ́rìnlélọ́gbọ̀n he nínú oṣù kíní ọdún 2020, lẹ́yìn ti ọkan lára àwọn ti ọkọ́ ti fipa bálòpọ̀ ní ọdún 1989 jáde láti fi ẹsùn kan pásìtọ̀ náà.

Oluronbi tó ṣe apoogun gẹ́gẹ́ bi iṣẹ́ tó yàn láàyò jẹ́ ọkan lára ẹni ti ẹsun iyé ènìyàn to fi ipá bálòpọ̀ ga júlọ nínú ẹjọ́ tó ti wá silé ẹjọ́ gẹ́gẹ́ bi adájọ ṣe sọ.

mẹ́rin nínú àwọn to fipá bálòpọ̀ náà ló lóyún, tó sì jẹ́ pé, ìyàwó rẹ̀ Juliana ló máa n ṣọ̀nà bi wọ́n ṣe ń ṣẹ́ oyún náà, kódà ọkan nínú àwọn ọmọbinrin náà ló ni òun ti ṣẹ́ oyún tó ìgbà mẹ́fà láti ìgbà ti òun ti wà nílé ìwé girama

Timothy Omotosho

Nínú oṣù kẹwàá ọdún 2018, ajíhìnrere kan Timothy Omotosho ti ìjọ Dominion International Church ni South Africa náà dèrò ẹ̀wọn nítori ẹsùn ifípábánilòpọ̀ to ṣe si ọmọ ìjọ rẹ̀ Cheryl Zondi láti ìgbà tí ó ti wà ni ọmọ ọdún mẹ́rìnlá títí tó fi pé, ọmọ ọdún méjìlélógún.

Sam Kayode

Dr Rev King

Although Supreme Court uphold im im death sentence, but dem neva execute King reach now