Ondo Election 2020: Gbogbo ọlọ́pàá wa ní ìdánimọ̀, kò sí aráàta tó lè wọ àárín wọn

Bolaji Salami to jẹ komisọna ọlọpaa ipinlẹ Ondo ni awọn ti ni ọlọpaa to to ẹgbẹrun mẹtalelọgbọn ti yoo ṣiṣẹ lasiko idibo gomina ipinlẹ Ondo ti yoo waye lọjọ Satide.