Coronavirus in Africa: Wo ìdí tí coronavirus kò fi ṣọṣẹ́ púpọ̀ jù nílẹ̀ Africa bí i tàwọn tó kù

Awọn case-fatality ratio ti wọ́n pe ni CFR ni ilẹ Adulawọ ni iye awọn to ba iṣẹlẹ naa rin ni Afirika kere jọjọ si awọn ilẹ to ku ni agbaye.

Ọpọ iwadii si fihan pe ko ri bẹẹ pe ki awọn to maa ku ni ilẹ Adulawọ pọ ju nitori eto ilera ilẹ Adulawọ ti ko mọnyan lori to.

Iwadii Partnership for Evidence-based Response to Covid-19 (PERC), to ṣe atojọ ni aladani ati ti ijọba fihan pe ọṣẹ́ ti Covid 19 ṣe nilẹ Adulawọ kere niye pẹlu afiwe nọmba iye eeyan to wa nibẹ.