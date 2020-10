#ENDSARS: Kanye West, Ozil, Boyega, àti àwọn gbajúmọ̀ ilẹ̀ ilẹ̀ okèèrè tó ṣàtìlẹyìn fún ìpolongo #ENDSARS

Lati bi ọjọ mẹjọ ti iwọde ati ipolongo ti n lọ ni Naijiria, ọgọọrs awọn ilumọọka ati gbajumọ kaakiri agbaye lo ti n fi ọrọ kan tabi ikeji ṣe atilẹyin fun ipolongo #ENDSARS.

Lara wọn lati ri awọn olorin, agbabọọlu, oṣere ati awọn mii.

O sẹ pataki lati mọ pe ipolongo #ENDSARS ni akori ọrọ to leke kaakiri agbaye lori aye;ujara Twitter ni ọjọ akọkọ to bẹrẹ, to si jẹ ọkan lara akori mẹwa to leke julọ ni Twitter lati igba na.

Lara awọn gbajumọ to ti sọrọ lori iwọde naa ni:

Kanye West

Onkọrin ọmọ ilẹ America, to tun n dije fun ipo aarẹ ilẹ America, Kanye West.

Ninu ọrọ to kọ si oju opo Twitter rẹ, o ni oun wa pẹlu awọn arakunrin ati arabinrin oun ni Naijiria, lati fi opin si ifiyajẹni lati ọwọ ọlọpaa, ati pe "ijọba gbọdọ dahun ibeere awọn eniyan".

Big Sean

Ninu ọrọ tiẹ, Big Sean, to n na a jẹ afi orin sọrọ 'Rapper', nilẹ America, o ni oun fi ifẹ oun ranṣẹ si Naijiria, to jẹ orisun oun.

Trey Songz

Ogbontagi akọrin takasufe nilẹ Amẹrica, sọ pe lẹyin ọpọlọpọ iwadii ti oun ṣe, o ye oun daju pe oun to tọ ni igbe awọn eeyan Naijiria lasiko yii.

Koda, aimọye igba lati asiko ti iwọde yii ti bẹrẹ lo ti kọ ọrọ sori Twitter rẹ lati ṣe atilẹyin, ati lati bu ẹnu atẹ lu ipaniyan to n waye lasiko iwọde to n lọ.

Rhapsody

O ṣapejuwe iwọde naa gẹgẹ bi "ija a gbogbo agbaye.

John Boyega

John Boyega, osẹre to jẹ ọmọ Naijiria ati Britain sọ pe "awọn ọdọ ni Naijiria lẹtọ si iṣakoso rere, ati itọni.

Ohun to n ṣẹlẹ yii niiṣe pẹlu awọn iṣẹlẹ mii. Mo bẹ yin, ẹ da si ọrọ to wa nilẹ yii."

Jidenna

Ọmọ Naijiria ati ilẹ America ni Jidenna Theodore Mobisson, to tun jẹ akọrin takasufe naa dasi ọrọ ipolongo ENDSARS.

O sọ pe igbesẹ akọkọ ni titu ileeṣẹ ọlọpaa SARS ka.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Àkọlé fídíò, Àwọn jàndùkú ṣe yabò àwọn olùwọ́de #ENDSARS ní Alausa l'Eko

O ni iru ẹ ti waye ri. "A ni lati kọ awujọ ti yoo mu ki awọn ọmọ Naijiria ni ifọkanbalẹ pe ko si ewu fun wọn.

Ẹ jẹ ki eyi jẹ ara ijijagbara tako iwa ibajẹ, ati ipe si ijọba lati sin wa lotitọ.

Diddy

Agba ọjẹ olorin, ati oludasilẹ ileeṣẹ kan to n gbe orin jade nilẹ America, Sean John Combs, ti ọpọ mọ si Diddy, naa da si ọrọ ipolongo #ENDSARS.

Ninu ọrọ to kọ soju opo Instagram rẹ, o ni ọmọ Naijiria to jẹ akọrin, Burna Boy, lo pe oun lati fi nkan to n ṣẹlẹ ni Naijiria to o l'eti.

"Nkan ti mo gbọ ba mi lọkan jẹ, ma a ṣe iranlọwọ ni ọna ti mo ba l'agbara.

O fi kun pe e ija gbogbo agbaye ni ohun to n lọjẹ.

Ọrọ iwọde ENDSARS ko yọ awọn agbabọọlu paapa silẹ.

Lara awọn to ti fi ohun wọn si iwọde naa ni ogbontagi agbabọọlu fun Arsenal, Mesut Ozil ati Marcus Rashford.

Ozil ṣapejuwe ohun to n waye ni Naijiria gẹgẹ bi eyi to buru jai, to si yẹ ki o jẹ koko ọrọ nibi gbogbo.

Bakan naa lo fi ọrọ ikini ranṣẹ si gbogbo ẹni to ti kagbako ifiyajẹni ọlọpaa ni Naijiria.

Ni tiẹ, Rashford sọ pe oun n fi adura ati ero ọkan oun ṣe atilẹyin fun awọn ti iṣẹlẹ iwakiwa ọlọpaa kan ni Naijiria.

Yatọ si awọn wọnyi, oludasilẹ oju opo ayelujara Twitter, Jack Dorsey paapa ti fi atilẹyin rẹ fun ipolongo #ENDSARS, han.

O ṣe eyi nipa awọn ọrọ kan to kọ soju opo twitter rẹ pẹlu #ENDSARS.