Nigeria SWAT team, EndSars, End SWAT: Àfiwé owó oṣù ọlọ́oàá Nàìjíríà pẹ̀lú akẹgbẹ́ wọn lókè òkun

Ọlọpaa to ba ṣẹṣẹ gba iṣẹ a maa gba owo osu to to aadọta ẹgbẹrun lọdun eyi to tumo si bii ogun miliọnu owo naira lọdun.