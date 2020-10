ENDSARS: Àwọn jàǹdùkú kọlu gómìnà Oyetola, 'èèyàn méjì kú' níbi ìwọ́de l'Osogbo

Ori lo ko gomina ipinlẹ Ọṣun, Gboyega Oyetọla yọ lasiko to fi lọ darapọ mọ awọn oluwọde ENDSARS nilu Osogbo.

Ọpọlọpọ awọn ọkọ to baa kọwọrin ni wọn kọlu ti wọn si bajẹ kọja ala.

Gomina Oyetọla darapọ mọ awọn oluwọde naa lẹnu irin ti wọn n rin lati agbegbe Alekuwọdo si Ọlaiya to si n ba wọn kọrin pẹlu ileri pe gbogbo ẹdun wọn ni oun yoo gbe yẹwo.

O fi kun un pe ifẹhonu han alaafia ni oun fẹ eleyi to ni ko ṣajeji si ilana ijọba awarawa.

Amọṣa ọrọ ni gomina ṣi n ba awọn oluwọde naa sọ to fi di pe awọn janduku kan bẹrẹ si ni kọlu ti wọn si n yinbọn pẹlu okuta si ọkọ gomina naa.

Ṣaaju ikọlu naa lo ti jẹ ko di mimọ fun awọn ọdọ to n wọde naa pe gbogbo awọn to ba fara ṣeṣe lasiko ikọlu awọn janduku sawọn to ba n ṣewọde ENDSARS ni ipinlẹ naa ni ijọba yoo gbọ bukata owo itọju wọn.